Петербуржца заподозрили в краже исторических раритетов

По данным издания, задержанный подозревается в краже 26 артефактов на общую сумму в пять миллионов рублей. Отмечается, что во время обыска у подозреваемого нашли орудие взлома и часть похищенных предметов. По версии правоохранителей, мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям, которые произошли в в Василеостровском и Петроградском районах.