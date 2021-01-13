Петербуржца заподозрили в краже исторических раритетов
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, которого заподозрили в краже археологических предметов из института РАН. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, задержанный подозревается в краже 26 артефактов на общую сумму в пять миллионов рублей. Отмечается, что во время обыска у подозреваемого нашли орудие взлома и часть похищенных предметов. По версии правоохранителей, мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям, которые произошли в в Василеостровском и Петроградском районах.