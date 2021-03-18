Петербуржца заподозрили в фиктивной регистрации мигрантов

В Санкт-Петербурге задержали 45-летнего мужчину, которого заподозрили в том, что он фиктивно поставил на учет нескольких мигрантов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, подозреваемый использовал подложные документы и «помог» четырем уроженцам среднеазиатской республики в получении регистрации в городе. Возбуждены уголовные дела. Правоохранители разбираются в произошедшем. С задержанного взята подписка о невыезде.