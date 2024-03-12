Криминал 12 марта 2024, 11:36 Петербуржца заподозрили в домогательствах 4-летней девочки в игровой комнате Администратор игровой комнаты домогался ребенка в Петербурге

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В Санкт-Петербурге администратора детской игровой комнаты заподозрили в домогательствах маленького ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Предполагаемое ЧП произошло в детской комнате «Игруля» на проспекте Науки. В полицию с заявлением обратился отец ребенка. Он заподозрил администратора заведения в домогательствах ребенка. Уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера уже возбудили.

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Подозреваемого доставили в отдел. Оказалось, что в изолятор мужчина попал не в первый раз. Около 10 лет назад его судили за мошенничество. Восемь лет назад — за насильственные действия сексуального характера. Если его вина подтвердится, ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным Telegram-канала Shot, в прошлый раз мужчину приговорили к 7,5 года колонии. На этот раз родители оставили девочку играть в комнате «Игруля» в последний день длинных праздничных выходных. Именно там, как уточнили в канале, администратор совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.