Петербуржца задержали за избиение собаки собакой

Петербуржца, который избивал собаку собакой, задержали, на него составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 13 мая, в Сети появилась видеозапись, где мужчина во дворе ЖК «Юность» избивает болонкой собаку крупнее — породы шелти. Затем он потащил большого пса за лапу, взял его на руки и привел в подъезд. Позже появилась еще одна видеозапись, где он с высоты собственного роста кинул болонку об кафельный пол в подъезде, затем пнул ее.

Вечером 13 мая к 33-летнему мужчине приехали полицейские, они доставили его в полицию, где составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД.

Оказалось, что, помимо собак, в доме мужчины проживала трехцветная кошка. Всех животных забрала, как сообщила «Фонтанка», благотворительная организация «Выжить в голод и холод». Животных отправят на обследование к ветеринару, чтобы выяснить, нет ли у них травм или увечий.