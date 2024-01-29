Криминал 29 января 2024, 19:04 Петербуржца задержали за истязание ребенка-инвалида МВД: петербуржца задержали по подозрению в избиении 10-летнего сына сожительницы РИА «Новости»

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Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в избиении своего пасынка-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«Сожитель матери на почве неприязненных отношений нанес побои ее 10-летнему сыну», — уточнили в ведомстве.

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В настоящее время пострадавший ребенок находится в детской городской больнице. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

Правоохранители провели задержание 24-летнего подозреваемого на месте происшествия и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник «360» рассказал, что пьяный житель Красносельского района нанес пасынку не менее 10 ударов по голове и туловищу, а затем попытался задушить его полотенцем. Агрессора успела остановить сожительница.

Органы опеки уже направили иск о лишении родительских прав матери мальчика в Красносельский районный суд. Она состоит на учете органов по делам несовершеннолетних.