Криминал 02 марта 2023, 16:46 Петербуржца, убившего свою жену стеклянной бутылкой, приговорили к 9 годам лишения свободы

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Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к девяти годам лишения свободы за убийство супруги. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным следствия, в мае прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил стеклянной бутылкой жену, после чего избил ее. Пострадавшую доставили в больницу, однако медикам спасти ее не удалось.

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Отмечается, что обвиняемый будет отбывать наказание в колонии строгого режима.