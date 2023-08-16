Криминал 16 августа 2023, 18:56 Петербуржца, сбросившего мать из окна, отправили на принудительное лечение

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Кировский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар местного жителя, который вытолкнул собственную мать из окна. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

По данным следствия, зимой этого года между родственниками произошла ссора. В ходе конфликта мужчина вытолкнул мать из окна четвертого этажа на глазах у бабушки.

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Отмечается, что в момент преступления местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.