Петербуржца приговорили к восьми годам заключения за избиение жены до смерти

Житель Санкт-Петербурга до смерти избил жену. Мужчина не менее 30 раз ударил 48-летнюю супругу тупым твердым предметом по голове и телу. Его приговорили к восьми годам заключения. Об этом сообщили «Невские новости».

Все произошло в апреле прошлого года в квартире на Учительской улице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Против нападавшего завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил его к восьми годам заключения в исправительной колонии строгого режима.