Петербуржца посадят за приготовление шашлыков на Вечном огне
Петербуржца приговорили к двум годам тюрьмы за то, что он жарил шашлыки на Вечном огне в Кронштадте. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.
Преступника осудили по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Он раскаялся и принес извинения, но его все равно наказали. «Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года», — уточнили в пресс-службе.