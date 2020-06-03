Петербуржца посадят за избиение знакомой и сожжение ее вещей

Также он будет обязан выплатить потерпевшей компенсацию материального ущерба, которая составила более миллиона рублей. Злоумышленника признали виновным по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».