Петербуржца посадят за избиение знакомой и сожжение ее вещей
Житель Санкт-Петербурга Кирилл Чумаков осужден на пять лет строгого режима за то, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил знакомую девушку и сжег ее вещи. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Также он будет обязан выплатить потерпевшей компенсацию материального ущерба, которая составила более миллиона рублей. Злоумышленника признали виновным по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».