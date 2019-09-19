Петербуржца посадили за продажу арендованной машины
Петербуржец арендовал Skoda Rapid по чужому паспорту и продал ее. Он получил год в колонии общего режима, сообщили «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Петербуржец Виктор Желязко арендовал Skoda Rapid по чужому паспорту. После этого он быстро продал ее за 60 тысяч рублей.
Его задержали. Дело проходило по двум уголовным статьям (похищение паспорта и мошенничество в крупном размере). Октябрьский районный суд Петербурга признал мужчину виновным и приговорил к одному году колонии общего режима.