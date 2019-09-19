Петербуржца посадили за продажу арендованной машины

Петербуржец Виктор Желязко арендовал Skoda Rapid по чужому паспорту. После этого он быстро продал ее за 60 тысяч рублей.

Его задержали. Дело проходило по двум уголовным статьям (похищение паспорта и мошенничество в крупном размере). Октябрьский районный суд Петербурга признал мужчину виновным и приговорил к одному году колонии общего режима.