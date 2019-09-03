Петербуржца отправили в колонию строгого режима за убийство мужчины поленом
Суд Санкт-Петербурга вынес приговор местному жителю, который убил знакомого поленом из-за личной неприязни. Злоумышленника приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК.
Следователи выяснили, что преступление было совершено в ночь с 11 на 12 июля в 2018 году. Тогда пьяный подсудимый поджидал свою жертву у дома по Тихорецкому проспекту. Злоумышленник несколько раз ударил поленом своего оппонента. В результате пострадавший скончался на месте. Причиной убийства стала личная неприязнь.
Суд вынес приговор петербуржцу по статье «Убийство». Подсудимый проведет в колонии строгого режима четыре года и шесть месяцев.