Петербуржца отправили в колонию строгого режима за убийство мужчины поленом

Следователи выяснили, что преступление было совершено в ночь с 11 на 12 июля в 2018 году. Тогда пьяный подсудимый поджидал свою жертву у дома по Тихорецкому проспекту. Злоумышленник несколько раз ударил поленом своего оппонента. В результате пострадавший скончался на месте. Причиной убийства стала личная неприязнь.

Суд вынес приговор петербуржцу по статье «Убийство». Подсудимый проведет в колонии строгого режима четыре года и шесть месяцев.