Петербуржца осудят за фиктивную регистрацию 125 мигрантов

По данным издания, с января по апрель текущего года обвиняемый направил уведомление через МФЦ о прибытии в свою квартиру 125 мигрантов. Было возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранцев или лиц без гражданства. Дело петербуржца рассмотрит мировой судья Приморского района.