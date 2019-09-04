Петербуржца осудят за фиктивную регистрацию 125 мигрантов
В Санкт-Петербурге осудят мужчину, который фиктивно зарегистрировал в своей квартире 125 мигрантов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
По данным издания, с января по апрель текущего года обвиняемый направил уведомление через МФЦ о прибытии в свою квартиру 125 мигрантов. Было возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранцев или лиц без гражданства. Дело петербуржца рассмотрит мировой судья Приморского района.