Петербуржца осудили за убийство сожителя дочери

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к пяти годам колонии за убийство знакомого в коммуналке на улице Воскова. Ножом он нанес ему травмы, не совместимые с жизнью. Об этом сообщили «Невские новости».

Погибший мужчина являлся сожителем дочери обвиняемого. По версии следствия, нападение произошло в коммуналке в доме № 8/5 на улице Воскова 6 марта. Обвиняемый напал на него на утро после ссоры и ранил ножом в разные части тела.

Суд признал мужчину виновным в преступлении. Решение суда пока не вступило в законную силу.