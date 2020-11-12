Петербуржца накажут за побои и ограбление пенсионерки
Неизвестный избил 69-летнюю пенсионеру и отобрал у нее сумку с деньгами. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Пожилая женщина обратилась в полицию вечером 6 ноября. Она рассказала, что на улице Пестеля в Центральном районе неизвестный избил ее и отнял сумку с четырьмя тысячами рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Правоохранители поймали 44-летнего подозреваемого через четыре дня на улице Рылеева.
Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали рецидивиста, который напал на 88-летнюю женщину. Злоумышленник также украл у нее 1700 рублей. Женщина попала в больницу с переломом бедра.