Петербуржца накажут за побои и ограбление пенсионерки

Пожилая женщина обратилась в полицию вечером 6 ноября. Она рассказала, что на улице Пестеля в Центральном районе неизвестный избил ее и отнял сумку с четырьмя тысячами рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Правоохранители поймали 44-летнего подозреваемого через четыре дня на улице Рылеева.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали рецидивиста, который напал на 88-летнюю женщину. Злоумышленник также украл у нее 1700 рублей. Женщина попала в больницу с переломом бедра.