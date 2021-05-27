Петербуржца избили бутылкой в парке

Жителя Санкт-Петербурга ударили бутылкой по голове в парке «Палевский сквер». Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным сайта «Дни.ру», на пострадавшего напал его знакомый. Он избил мужчину, ударил его бутылкой и попытался задушить. Полиция расследует происшествие.

Ранее следователи организовали проверку после появления сообщений в СМИ об избиении подростка в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. По результатам работы правоохранители завели уголовное дело об истязании заведомо несовершеннолетнего.