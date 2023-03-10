Криминал 10 марта 2023, 19:13 Петербуржские правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

Мужчина познакомился с несовершеннолетней, после чего пригласил ее в гости. Задержанный применил физическую силу и надругался над девочкой.

Реклама

Отмечается, что в 2006 году подозреваемый был приговорен к 16 годам колонии особого режима, он состоит под надзором до июня 2029 года.

Реклама