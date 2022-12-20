Криминал 20 декабря 2022, 23:53 Петербуржец украл телефон на свидании В Санкт-Петербурге мужчина пойдет под суд за кражу телефона на свидании

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В Санкт-Петербурге перед судом предстанет молодой человек, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

В июне 2022 года обвиняемый пригласил местную жительницу на свидание в парк аттракционов. Петербурженка решила прокатиться на карусели, и молодой человек попросил у нее мобильник под предлогом позвонить.

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Девушка отдала ему телефон и пошла кататься. Получив устройство, кавалер скрылся. После задержания он рассказал, что ему не понравилось свидание и, чтобы компенсировать траты на спутницу, молодой человек решил украсть у нее телефон.

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