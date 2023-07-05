Криминал 05 июля 2023, 18:36 Петербуржец угрожал поджечь бизнес-центр на Смоленской улице из-за невыплаты зарплаты

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В Петербурге в бизнес-центр на Смоленской улице пришел мужчина, который угрожал поджечь здание, если ему не выплатят зарплату. Об этом сообщил Piter.TV.

По предварительным данным, 62-летний мужчина работал охранником в одной из организаций, арендующих офис в здании. Мужчина зашел внутрь и требовал выплатить жалованье за полтора месяца.

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В итоге злоумышленника с горючим задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

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