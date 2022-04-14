Петербуржец убил знакомую, которой должен был крупную сумму

Житель Санкт-Петербурга сядет в тюрьму на 16 лет за убийство знакомой. Мужчина должен был ей более 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

После убийства злоумышленник ограбил погибщую. Он украл из ее квартиры ценности на 50 тысяч рублей. Также он отрезал женщине палец, чтобы воспользоваться Touch ID, и перевел с ее счетов еще 235 тысяч рублей.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с ограничением свободы на срок год и шесть месяцев», — рассказали в прокуратуре.