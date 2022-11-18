Криминал 18 ноября 2022, 17:55 Петербуржец убил занимавшуюся спортом пенсионерку в Пискаревском лесопарке

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Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой вооруженного ножом мужчины, когда занималась скандиновской ходьбой в Пискаревском парке. Об этом сообщило издание Neva.Today.

Заявление в полицию написала другая местная жительница, к которой тот подошел и рассказал, что убил пожилую женщину.

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Подозреваемого оперативно задержали. Он рассказал, что несколько раз ударил жертву ножом. Возбуждено уголовное дело.

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