18 ноября 2022, 17:55
Петербуржец убил занимавшуюся спортом пенсионерку в Пискаревском лесопарке
Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой вооруженного ножом мужчины, когда занималась скандиновской ходьбой в Пискаревском парке. Об этом сообщило издание Neva.Today.
Заявление в полицию написала другая местная жительница, к которой тот подошел и рассказал, что убил пожилую женщину.
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Подозреваемого оперативно задержали. Он рассказал, что несколько раз ударил жертву ножом. Возбуждено уголовное дело.
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