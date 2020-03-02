Петербуржец сжег собутыльника заживо
В Санкт-Петербурге суд вынес приговор мужчине, который в ходе ссоры поджег собутыльника, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.
30-летний мужчина отправится в исправительную колонию особого режима на 15 лет за убийство с особой жестокостью.
В ночь с 26 на 27 декабря 2018 года во время распития спиртного он поссорился со знакомым. Он избил собутыльника, а затем облил горючей жидкостью и поджег.
Потерпевший скончался от ожоговой травмы на месте происшествия.