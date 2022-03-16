Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после угрозы убийством

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, которого заподозрили в угрозе убийством. Об этом написали «Невские новости».

По данным издания, в минувший понедельник подозреваемый пригрозил мужчине прирезать его. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в полицейское отделение. Выяснилось, что в феврале задержанный избил потерпевшего и выстрелил в него из травмата. Возбуждено уголовное дело.