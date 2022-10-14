Петербуржец сядет на 8 лет за то, что облил кислотой бывшую несовершеннолетнюю партнершу и ее спутника | 360°

Криминал 14 октября 2022, 18:05 Поделиться Telegram

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Viber Петербуржец сядет на 8 лет за то, что облил кислотой бывшую несовершеннолетнюю партнершу и ее спутника

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Суд вынес приговор мужчине, облившему в Санкт-Петербурге кислотой 16-летнюю девушку, с которой он ранее состоял в отношениях. Пострадал также ее 18-летний спутник, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

По данным следствия, 25-летний мужчина совершил преступление из ревности. Девушка и парень, который был с ней, попали в больницу с ожогами.

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Злоумышленник объяснил свой поступок состоянием аффекта, но экспертиза это опровергла. Теперь он отправится в тюрьму на восемь лет.

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