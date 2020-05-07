    07 мая 2020, 15:59

    Петербуржец с ножом ограбил магазин на 10 тысяч

    Алена Макаренко

    Молодой человек ограбил магазин «Окей» на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Правоохранители задержали грабителя, сообщило ИА Nation News.

    Местный житель зашел в гипермаркет и взял продукцию на 10 тысяч рублей. Он покинул магазин, не заплатив. При этом злоумышленник угрожал сотрудникам ножом.

    Об ограблении в полицию сообщил менеджер гипермаркета.

    Утром 6 мая правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в краже. Им оказался 27-летний петербуржец. В отношении него возбуждено уголовное дело.