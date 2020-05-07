Петербуржец с ножом ограбил магазин на 10 тысяч
Молодой человек ограбил магазин «Окей» на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Правоохранители задержали грабителя, сообщило ИА Nation News.
Местный житель зашел в гипермаркет и взял продукцию на 10 тысяч рублей. Он покинул магазин, не заплатив. При этом злоумышленник угрожал сотрудникам ножом.
Об ограблении в полицию сообщил менеджер гипермаркета.
Утром 6 мая правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в краже. Им оказался 27-летний петербуржец. В отношении него возбуждено уголовное дело.