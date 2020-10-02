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    02 октября 2020, 14:08

    Петербуржец пытался украсть духи из магазина

    Дарья Морозова

    Житель Санкт-Петербурга попытался украсть духи из магазина, но его задержали. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Неудачливого вора заметили сотрудники магазина магазина косметики в ТРК «Академический». Они же вызвали полицию.

    Мужчину доставили в отделение. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

    Ранее стало известно, что мошенники от имени проекта «Холостяк» выманили у модели Юлии Кузнецовой 76 тысяч рублей, а потом стали шантажировать украденными у нее же интим-фотографиями.

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