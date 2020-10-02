Петербуржец пытался украсть духи из магазина

Неудачливого вора заметили сотрудники магазина магазина косметики в ТРК «Академический». Они же вызвали полицию.

Мужчину доставили в отделение. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что мошенники от имени проекта «Холостяк» выманили у модели Юлии Кузнецовой 76 тысяч рублей, а потом стали шантажировать украденными у нее же интим-фотографиями.