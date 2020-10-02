Петербуржец пытался украсть духи из магазина
Житель Санкт-Петербурга попытался украсть духи из магазина, но его задержали. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Неудачливого вора заметили сотрудники магазина магазина косметики в ТРК «Академический». Они же вызвали полицию.
Мужчину доставили в отделение. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее стало известно, что мошенники от имени проекта «Холостяк» выманили у модели Юлии Кузнецовой 76 тысяч рублей, а потом стали шантажировать украденными у нее же интим-фотографиями.