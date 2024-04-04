Криминал 04 апреля 2024, 23:40 Петербуржец пытался спрятать 140 граммов наркотиков в перчатке, но попался полиции Студента из Петербурга задержали со 140 граммами наркотиков в перчатке РИА «Новости»

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Полиция задержала 19-летнего студента в Санкт-Петербурге, когда тот попытался спрятать почти 140 граммов наркотического вещества в перчатке. Об этом сообщило издание 78.ru.

По данным журналистов, патрульные заметили юношу рядом с домом № 503/1 по Выборгскому шоссе. Он уронил черную перчатку, а внутри оказался прозрачный пакет с белым порошком. Правоохранители задержали подозреваемого и забрали перчатку. Экспертиза показала, что внутри полимерного мешка было запрещенное вещество.

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Как отметили в материале, ранее этого студента уже ловили с наркотиками, однако дали только условный срок. Сейчас блюстители порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела против юноши.

Ранее несовершеннолетнюю девушку в Новом Уренгое осудили из-за торговли наркотиками. Она подрабатывала наркокурьером. В один из дней преступница забрала запрещенный препарат из тайника для продажи, но попалась полицейским. В итоге суд приговорил ее к 2,5 года воспитательной колонии.