Петербуржец пытался изнасиловать женщину в подъезде, извинился и снова напал. Видео

По данным издания, неизвестный мужчина поджидает жертву возле подъездной двери, заходит за ней в дом, а затем нападает сзади. Опубликовано видео нападения, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде одного из домов.

На кадрах видно, как злоумышленник заходит за женщиной в подъезд, первый раз он пытается напасть на свою жертву в дверях лифта. Женщине удалось вырваться, но неизвестный мужчина напал снова. Злоумышленник пытался обнять женщину и хватал ее за голову и шею.

По данным правоохранителей, это уже не первый случай, в котором фигурирует мужчина, попавший на видеозапись.

Сейчас личность нападавшего устанавливается. Правоохранители ведут розыск мужчины.

Приехавший в Россию студент из Нигерии Айо Осиа больше года провел в следственном изоляторе Уфы. Его обвинила в изнасиловании местная проститутка Мария Лусникова. Суд признал молодого человека виновным, но тут же отпустил, так как свой срок он уже отбыл в изоляторе. На первый взгляд, в этой истории все понятно, но на самом деле она оказалась намного запутаннее, чем кажется.