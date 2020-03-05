Петербуржец приревновал бывшую супругу и застрелил ее знакомого

По ее словам, мужчину нашли неподалеку от Выборга, опознание пройдет на следующей неделе.

По данным источников издания в правоохранительных органах, Суворова убил житель Петербурга Евгений Крамарь. Он договорился с бывшей женой встретиться в дачном поселке, чтобы разделить имущество. Женщина пришла на встречу вместе со знакомым.

Бывшие супруги стали ссориться. Крамарь ударил женщину по голове пистолетом и четыре раза выстрелил в Суворова, приревновав к нему бывшую возлюбленную. Затем он погрузил убитого в багажник, а экс-супругу в салон. Женщине удалось убежать. Куда направился Крамарь, неизвестно.