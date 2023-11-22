Криминал 22 ноября 2023, 14:00 Петербуржец предстанет перед судом за кражу карты погибшего в ДТП

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Невский районный суд рассмотрит дело жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в краже банковской карты и имущества погибшего в дорожной аварии. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По версии следствия, в январе мужчина стал очевидцем смертельного ДТП с участием грузовика вблизи города Бологое Тверской области. Обвиняемый украл из сумки погибшего водителя банковскую карту, ключи от дома и переписал адрес места жительства.

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Отмечается, что петербуржец сначала расплатился похищенной картой на заправке, после чего проник в квартиру водителя и украл украшения на сумму 285 тысяч рублей.