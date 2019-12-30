Петербуржец потребовал вернуть угнанный любовницей в Германию Mercedes-Benz

29 декабря 36-летний житель Санкт-Петербурга подал заявление в полицию. По его словам, 27-летняя бывшая возлюбленная завладела транспортным средством обманным путем. Ущерб мужчина оценил в 1,7 миллиона рублей.

Иномарку петербуржец передал девушке во временное пользование в августе, когда пара проживала вместе. Для пользования автомобилем у его спутницы был оформлен полный комплект документов.

Однако в сентябре пара рассталась. Вернуть автомобиль девушка отказалась, а в конце ноября спутниковая навигация показала местоположение автомобиля на территории Германии, сообщило ИА Nation News. По мнению владельца, на его автомобиле бывшая возлюбленная уехала в Гамбург.

Полиция разбирается в обстоятельствах дела.