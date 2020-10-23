facebook_pixel
    23 октября 2020, 19:18

    Петербуржец попытался ограбить банкомат и попал на видео

    Дарья Морозова

    Житель Санкт-Петербурга пытался взорвать банкомат, чтобы украсть денег. У него ничего не вышло, а его попытка попала на видео. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Мужчина пытался совершить преступление при помощи газового баллона. У него ничего не вышло, поэтому он скрылся с пустыми руками. Сейчас его разыскивают полицейские.

    Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге местные правоохранители ищут двух мужчин, которые предположительно причастны к ограблению супермаркета.