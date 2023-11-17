Криминал 17 ноября 2023, 13:10 Петербуржец попался с крупной партией метадона в Сочи

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Жителя Петербурга задержали в Сочи с крупной партией метадона. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.

Предположительно, в Петербурге 47-летний мужчина купил 1,2 килограмма метадона и привез его в Сочи. Он хотел продать наркотики на юге, но попался транспортной полиции.

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В отношении петербуржца возбудили уголовное дело, его заключили под стражу. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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