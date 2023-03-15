Криминал 15 марта 2023, 23:43 Петербуржец получил условный срок за сожжение машины бывшей жены из мести

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Житель Санкт-Петербург сжег машину своей бывшей жены в приступе ярости. За это мужчину приговорили к условному заключению, написал Petrograd со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Преступление мужчина совершил в ночь на 19 апреля 2022 года. Злоумышленник поджег автомобиль Lada Vesta, который был записан на его бывшую супругу.

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Свой поступок он объяснил тем, что жена запретила ему общаться с ребенком. Ущерб от его действий составил 942 тысячи рублей.

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Мужчину приговорили к условному лишению свободы сроком на один год. Кроме того, его обязали выплатить экс-супруге 792 тысяч рублей.