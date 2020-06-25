Петербуржец получил условный срок за ложное сообщение о минировании больницы

Цейко пьяным позвонил в экстренную службу и сказал, что в больнице заложено взрывчатое вещество. Также он добавил, что собирается совершить массовое убийство персонала больницы.

Проверка показала, что никакой взрывчатки нет. Цейко признал свою вину в суде и получил год и 10 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года.