Петербуржец получил условный срок за ложное сообщение о минировании больницы
Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Павла Цейко к условному сроку за ложные данные о минировании Городской больницы № 14. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Цейко пьяным позвонил в экстренную службу и сказал, что в больнице заложено взрывчатое вещество. Также он добавил, что собирается совершить массовое убийство персонала больницы.
Проверка показала, что никакой взрывчатки нет. Цейко признал свою вину в суде и получил год и 10 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года.