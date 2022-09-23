Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице | 360°

Криминал 23 сентября 2022, 19:57 Поделиться Telegram

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Viber Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

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Сотрудник ГИБДД оштрафовал жителя Санкт-Петербурга, который сдавал права с вмонтированной в пуговицу камерой. Об этом сообщило издание «Ридус».

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Также он приобрел другие самодельные устройства, при помощи которых хотел получать подсказки на экзамене. В итоге мужчину признали виновным в использовании средств для незаконного сбора информации. Ему выписали штраф в 45 тысяч рублей.

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