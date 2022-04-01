Петербуржец получил почти 4 года за ограбление ветерана в День Победы

Житель Санкт-Петербурга получил срок за ограбление ветерана в День Победы. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В мае прошло года мужчина напала на ветерана в подъезде. Он сорвал с шеи мужчины золотую цепочку.

В итоге злоумышленника приговорили к трем годам и восьми месяцам в колонии общего режима.

Ранее был задержан мужчина, который пытался украсть технику из гипермаркета в Санкт-Петербурге.