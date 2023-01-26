Криминал 26 января 2023, 14:29 Петербуржец получил ножевое ранение на детской площадке

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Житель Санкт-Петербурга получил ножевое ранение на детской площадке в районе Светлановского проспекта. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По предварительным данным, между пострадавшим и жителем Карачаево-Черкессии возник конфликт, в результате чего мужчина схватился за нож и нанес петербуржцу ранение.

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По данным газеты «Петербургский дневник», сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нападавшего на улице Маршала Тухачевского.