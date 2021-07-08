Петербуржец получил 5 лет колонии за махинации с квартирой

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к пяти годам колонии за присвоение чужой квартиры. Кроме того, мужчину обвиняли в убийстве хозяина жилплощади, однако по данной статье его оправдали. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Решение о наказании мужчины принимал суд присяжных. Коллегия поверила в то, что обвиняемый не совершал убийства. Однако ему присвоили пять лет колонии общего режима за незаконное приобретение жилья.

Как полагает следствие, в 2016 году мужчина захотел приобрести жилье, у которого уже был хозяин. Он решил убить владельца жилплощади. Для этого обвиняемый обратился к двум женщинам, которые и продумали покушение. Он заплатил им 150 тысяч рублей. Сообщники нашли двоих исполнителей, которые огласились совершить убийство за пять тысяч рублей. После убийства мужчина приобрел жилье за 4,6 миллиона рублей.