Петербуржец показал, как расчленил своего отца

Появились кадры проведения следственных действий с мужчиной, который, предположительно, застрелил и расчленил своего отца. Ими поделился Следственный комитет.

На видео можно наблюдать правоохранителей, которые допрашивают подозреваемого на месте преступления. Он же спокойно рассказывает следователям, как совершил свое убийство, а именно — описывает процесс избавления от тела, показывая, что скинул труп в реку.

«Было примерно около трех часов ночи. Сюда я подвез тележку, она была тяжелая. Приподнял на колено, и туда… (показал, как выбрасывает тележку в реку, — прим. ред.). Она сразу пошла на дно», — сознался подозреваемый.

Труп пенсионера нашли 17 ноября около реки Смоленки. Подозреваемого задержали за день до этого, 16 ноября. По версии следствия, мужчина выстрелил в голову своему отцу, после расчленив его и вынеся в двух сумках ночью на улицу. СМИ писали, что мотивом для такой жестокой расправы мог послужить квартирный вопрос.