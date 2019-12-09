Петербуржец похитил ребенка, чтобы вернуть его мать

Как установило следствие, в марте этого года, мужчина похитил 12-летнюю дочь своей бывшей супруги из квартиры на Карла Маркса. Экс-отчим угрожая подростку ножом, привез девочку в дом на Павловской улице, где удерживал около шести часов. Все это время он звонил бывшей возлюбленной и угрожал, что расправится с ее ребенком.

Колпинский районный суд Петербурга отправил похитителя за решетку. Ближайшие пять лет мужчина проведет в колонии общего режима.