Криминал 23 ноября 2023, 16:07 Петербуржец переклеил ценники и купил продукты по цене картофелины Росгвардия задержала петербуржца, купившего продукты по цене картофелины РИА «Новости»

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Житель Санкт-Петербурга купил продукты по цене картофелины, заменив штрих-коды на товарах. Его задержали, сообщили в пресс-службе регионального главка Росгвардии.

На пульт дежурных сотрудников ведомства поступил сигнал о тревоге из магазина на проспекте Художников в Выборгском районе. Сотрудники сообщили, что 19 ноября местный житель взял картофелину, взвесил ее несколько раз и наклеил штрих-коды от нее на другие более дорогие продукты. Затем мужчина оплатил товар по цене картошки на кассе самообслуживания.

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Тогда ему удалось скрыться. Но по камерам видеонаблюдения приметы находчивого покупателя удалось установить. Спустя пару дней 37-летний мужчина вернулся в магазин, его опознали сотрудники смены, которые и вызвали наряд.

Покупателя задержали.