Петербуржец оказался в реанимации после нападения неизвестного с ножом

Неизвестный напал на петербуржца и нанес ему проникающее колото-резаное ранение в области груди. В результате внутренние органы оказались не повреждены, однако развился гемоторакс.

Сотрудники больницы обратились в полицию, сообщил портал «Дни.ру».

Сейчас пострадавший находится в реанимации.