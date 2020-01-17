    17 января 2020, 01:12

    Петербуржец оказался в реанимации после нападения неизвестного с ножом

    Ирина Нагайникова

    Поздно вечером 15 января в Александровскую больницу в тяжелом состоянии доставили 50-летнего жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Неизвестный напал на петербуржца и нанес ему проникающее колото-резаное ранение в области груди. В результате внутренние органы оказались не повреждены, однако развился гемоторакс.

    Сотрудники больницы обратились в полицию, сообщил портал «Дни.ру».

    Сейчас пострадавший находится в реанимации.