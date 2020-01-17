Петербуржец оказался в реанимации после нападения неизвестного с ножом
Поздно вечером 15 января в Александровскую больницу в тяжелом состоянии доставили 50-летнего жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Неизвестный напал на петербуржца и нанес ему проникающее колото-резаное ранение в области груди. В результате внутренние органы оказались не повреждены, однако развился гемоторакс.
Сотрудники больницы обратились в полицию, сообщил портал «Дни.ру».
Сейчас пострадавший находится в реанимации.