Петербуржец напал с ножом на знакомого и похитил его телефон | 360°

19 октября 2022, 13:05
Петербуржец напал с ножом на знакомого и похитил его телефон
Житель Санкт-Петербурга подвергся разбойному нападению со стороны знакомого. В результате он лишился телефона, сообщил сайт «Патрульный Петербурга».
Злоумышленник угрожал потерпевшему ножом и отобрал у него смартфон. Сумма ущерба составила девять тысяч рублей.
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Подозреваемого нашли при помощи камер видеонаблюдения и задержали. Ранее он уже был судим за подобные преступления. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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