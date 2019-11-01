Петербуржец надругался над трехлетней дочерью и отправился на 17 лет в колонию
Суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Злоумышленника осудили за совращение трехлетней дочери. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Следователи выяснили, что мужчина надругался над трехлетней дочерью, при этом случившееся он снимал на камеру.
Злоумышленника осудили по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Также петербуржец пошел по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Сам преступник свою вину признал и заявил, что раскаивается.