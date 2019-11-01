Петербуржец надругался над трехлетней дочерью и отправился на 17 лет в колонию

Следователи выяснили, что мужчина надругался над трехлетней дочерью, при этом случившееся он снимал на камеру.

Злоумышленника осудили по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Также петербуржец пошел по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Сам преступник свою вину признал и заявил, что раскаивается.