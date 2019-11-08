Петербуржец на 3 года отправится в колонию за жестокое избиение

Инцидент произошел в апреле 2018 года. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Отмечается, что подсудимого ранее уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

Суд признал вину мужчины. Его ждут три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима и взыскание штрафа в размере 50 тысяч рублей.