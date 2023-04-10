Криминал 10 апреля 2023, 18:08 Петербуржец извинился перед кассиром и оставил «чаевые» после ограбления салона связи

Читать 360tv в

Необычное ограбление салона сотовой связи произошло в Санкт-Петербурге 9 апреля. Там грабитель извинился перед кассиром после того, как забрал деньги. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Неизвестный мужчина, зашедший в магазин под видом покупателя, попросил кассира помочь ему выбрать смартфон. Однако, когда сотрудница открыла кассу, злоумышленник натянул свитер на лицо, достал пистолет и потребовал выдать деньги.

Реклама

После того, как женщина отдала ему средства, мужчина извинился перед кассиром за доставленные неудобства и оставил ей несколько купюр «на чай». Он также попросил ее не нажимать тревожную кнопку в течение нескольких минут.

Пока полицейским не удалось найти изадержать подозреваемого, написала «Политика сегодня».