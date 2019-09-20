Петербуржец использовал гранату ради парковочного места

ЧП произошло во дворе одного из домов на улице Бабушкина. Петербуржец начал угрожать соседу гранатой без чеки, чтобы заставить его переставить автомобиль. Однако мужчина не растерялся и обратился в полицию. В результате разъяренного автомобилиста задержали.

У мужчины также нашли и изъяли целый арсенал оружия: десятки ножей, патронов, магазинов, несколько грант, составные части винтовок и пистолетов, а также предмет, похожий на автомат Калашникова.

О мужчине известно, что он работал оператором листоразмотки в одной из коммерческих фирм города.