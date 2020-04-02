Петербуржец хранил наркотики в цветочном горшке в парадной

По данным издания, молодой человек купил в интернете наркотическую смесь и хранил ее в цветочном горшке в парадной одного из домов в Пушкинском районе города. Правоохранители во время осмотра 31 марта нашли там более 400 граммов запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.