Петербуржец 6 раз пырнул ножом мужчину за неправильную парковку

Водитель «газели» едва не погиб в Санкт-Петербурге из-за того, что припарковал автомобиль на пешеходном переходе. Недовольный прохожий сделал ему замечание, ссора переросла в драку с поножовщиной, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел накануне вечером на Вербной улице. В районе дома № 20 водитель «газели» припарковался на пешеходном переходе, это вызвало недовольство прохожего. Он подошел к водителю, между ними завязалась словесная перепалка. В итоге мужчины подрались. У прохожего с собой оказался нож, он ударил своего оппонента не менее шести раз, уточнил источник.

Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Прибывшие на место ЧП полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. В отделе полиции 48-летнему мужчине вручили административный протокол о хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.